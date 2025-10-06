Yapı Kredi’den yeni kampanya: SUPERKART ile 20.000 TL’ye kadar artı bakiye fırsatı

Yapı Kredi "SUPERKART" ile müşterilerine artı kazanç sağlamanın yollarını açıyor.

Kampanyadan sadece Yapı Kredi Mobil'i indirip, "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyerek süreci tamamlayan müşterilerin yararlanabilecek.

YAPI KREDİ MOBİL’DEN KOLAYCA MÜŞTERİ OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ADIM ADIM KAMPANYA’DAN YARARLANMA AŞAMALARI

Yapı Kredi Mobil üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerin, başvurusu Yapı Kredi tarafından değerlendirildikten sonra onaylanması ve kartının kullanıma açılması durumunda kampanyadan yararlanabilecek

Kullanıcıların, Yapı Kredi müşteri olma adımında bulunan referans kodu alanına aldıkları kampanya kodunu girmeleri gerekiyor.

YAKINLARINI DAVET EDENLER, HER KİŞİ BAŞINA 500 TL KAZANACAK

Müşterilere, referans oldukları kişi sayısı kadar mevcutta devam eden “Yakınını Getir” kampanyasından kazandıkları puanlara ek olarak, kredi kartlarına 500 TL artı bakiye yüklenecek.

3 KİŞİ GETİRENE: 1.500 TL

Örneğin referans oldukları 3 kişi kampanya tarihlerinde Yapı Kredi Mobil'den yeni müşteri olduysa kredi kartı ekstrelerine toplamda 1.500 TL bakiye yüklenecek.

YAKINLARINI YAPI KREDİLİ YAPANLARA 20.000 TL’YE KADAR ARTI BAKİYE

Yakınlarını Yapı Kredili yapan müşterilerimiz kampanyanın geçerli olduğu tarihler boyunca 20.000 TL'ye kadar kredi kartı ekstrelerine artı bakiye yüklemesi kazanabilirler.

İNDİRİM YÜKLEMELERİ 10 KASIM'DA YAPILACAK

İndirim yüklemeleri 10 Kasım 2025'te müşterilerimizin açık kredi kartlarına yapılacak.

Kampanyadan kazanılacak maksimum bakiye yüklemesi 20.000 TL olacak.

“Yakınını Getir” kampanyasının koşullarını sağlayanlar ayrıca 6.000 TL'ye varan puan kazanmaya devam edecek.

“YAKINLARINIZI YAPI KREDİ MOBİL’DEN DAVET EDİN”

Yapı Kredi, kampanya ile ilgili müşterilerine şöyle seslendi:

"Yakınlarınızı, Hemen Davet Et butonu ile açılacak olan size özel referans kodunu paylaşarak Yapı Kredi Mobil'den Yapı Kredi Müşterisi olmaları için davet edebilirsiniz."

DAVET NASIL YAPILIYOR?

Yakınlarınızı, Profilim > Yakınınızı Davet Edin > Davet Et adımlarını izleyerek Yapı Kredi Mobil'den Yapı Kredi Müşterisi olmaları için size özel referans kodu ile davet edebilirsiniz.

Davet edilen kullanıcı tarafından Referans kodu, Yapı Kredi Mobil'den müşteri olma süreci içerisinde "Referans Kodu" alanına girilmeli.

Dijital karttan yapılan harcamalar kampanyaya dahil. Ancak kart ve ön ödemeli kartlar kampanyaya dahil edilmiyor.

Referans kodunuz kişiye özel. Size özel referans kodunuzu istediğiniz kadar paylaşabilirsiniz.

MOBİLDEN DAVET İÇİN GEREKLİ ALTYAPI

Müşterilerin Yapı Kredi Mobil'den kendilerine özel referans kodu ile yakınlarını davet edebilmeleri için iOS işletim sisteminde 3.9.29, Android işletim sisteminde ise 3.9.25 versiyonlarına veya üst sürümlere sahip olmaları gerekiyor.

Yapı Kredi kampanyayı dilediği zaman durdurma ve kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahip olduğunu da hatırlatıyor.

Sınıflandırma: Genel