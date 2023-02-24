Yapı ruhsatı verilen bina sayısı dördüncü çeyrekte yüzde 11.3 azaldı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:32

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 10:51

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4. Çeyrek: Ekim – Aralık, 2022’ye ilişkin Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı 4.çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 11.3, daire sayısı yüzde 2.1 ve yüzölçümü yüzde 7.1 azaldı.

Belediyeler tarafından 2022 yılı 4. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 48 milyon metrekare iken; bunun 26,4 milyon metrekaresi konut, 11,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 10,0 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALAR

Belediyeler tarafından 2022 yılı 4. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 32,8 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi.

İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı 4. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 3,9, daire sayısı yüzde 9,0 ve yüzölçümü yüzde 6,6 azaldı.

Belediyeler tarafından 2022 yılı 4. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 39,4 milyon m² iken; bunun 22,2 milyon m²'si konut, 9,3 milyon m²'si konut dışı ve 7,9 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2022 yılı 4. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 27,9 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,4 milyon m² ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.