Yardım için satılan koliler bir yılda yüzde 150, 2 yılda yüzde 228 zamlandı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 04:00

Pandemiden çıkılan 2021 yılının ramazan ayında 69.90 liraya satılan ve içinde 13 ürün bulunan en küçük ramazan kolisi, 2022 yılında içeriği küçülerek ve ürünler daha ucuz markalardan seçilerek 99 liraya satılmıştı. Bugün ise aynı paket içinden 1 lt kola eksilmesine ve neredeyse tüm ürünlerin bilinmedik markalarla değiştirilmesine karşın yüzde 131 zamlı haliyle 229 liraya satılıyor. 2 yıldaki toplam zam miktarı ise yüzde 228’i buluyor. Kolilerdeki bu zam oranı bir boy büyük kolide yüzde 150’yi geçerken en büyük boyda da yüzde 110 oldu.

"ÇİFTÇİ KÜSERSE AÇ KALIRIZ"

Bu rakamları değerlendiren Tüketici Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, zincir marketlerin bile zamları engellemek için ucuz markalara yöneldiğini belirterek “Yurttaşların alışverişinde artık markasız gıdalar öne çıkıyor. İnsanlar sırf ucuz olsun diye beslenmek için değil doymak için gıda alıyorlar. Bu da büyük bir halk sağlığı sorunu getirecek. Maalesef insanlarımız artık gıdaya ulaşamama riski ile karşı karşıya” dedi.

Deprem sonrası gıda enflasyonunda daha büyük artışlar beklediklerini de belirten Koçal, “Siz çiftçiyi küstürdükçe ithalatla, satın almayla yurttaşı doyuramazsınız” diye konuştu.

KUTULARDA ET VE PEYNİR YOK



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki ramazan kolilerini inceledi. Geçen yıl 169 lira olan ramazan kolisinin bu yıl 320 liraya çıktığını belirten Gürer, “Sabit gelirli ve dar gelirliler ramazan ayını çok zor geçirecek” dedi.

2018 yılında 49 lira olan ramazan kolisinin geçen yıl 169 liraya, bu yıl 320 liraya kadar çıktığını belirten Gürer, şöyle konuştu:

“Bu kolinin içinde peynir ve et yok ona rağmen bu kadar zamlanmış. Ekmek fiyatlarındaki artış da dikkate alındığında bu yıl ramazan sofraları geçen yıla göre neredeyse yüzde 100 artarak kurulacak. Fakir fukara yediğini kısarak bütçesi oranında oruç tutacak ”