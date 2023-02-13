Afet bölgesine gönderilen yardım kolilerinden depremzedeler için yazılmış duygulandıran notlar
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 100 binden fazla binanın yıkıldığı depremde çok sayıda ölü ve yaralı var. Depremin meydana gelmesinden hemen sonra afet bölgesine giden arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, yurdun dört bir yanından dayanışma görüntüleri ortaya çıktı. Deprem bölgesine gönderilmek üzere çeşitli kampanyalar düzenlenirken, yardım kolilerinin içinden de depremzedeler için yazılmış notlar ortaya çıkıyor. İşte bu notlardan bazıları:
- Muğla, Bodrum
- İstanbul, Tuzla
- İstanbul, Kartal
- Eskişehir, Tepebaşı
- Aydın, Nazilli
- İzmir, Çeşme
- Muğla, Milas
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