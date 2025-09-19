Yargıtay'dan kritik karar: Sözleşmede o kurala uymayan kiracılara büyük cezalar yolda!

Kiracılar ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir Yargıtay kararı gündeme geldi. Sözleşme süresi dolmadan evi boşaltan kiracıya açılan dava, yerel mahkeme kararının temyiziyle Yargıtay’a taşındı. Karar, kiracılar açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

YEREL MAHKEME KARARI TEMYİZ EDİLDİ

Bir kiracı, 2 yıllık kira süresi dolmadan evi boşaltınca ev sahibi kira ve aidat bedellerinin tahsili için dava açtı. İlk derece mahkemesi, sözleşmede yer alan “3 ay önceden ihbar” şartına dayanarak davayı kısmen kabul etti. Ancak ev sahibi kararı temyiz edince dosya Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’ne intikal etti.

ERKEN TAHLİYEDE SORUMLULUK VAR

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, dosya incelemesi sonucu şu önemli tespitlerde bulundu:

Erken tahliye: Kiracının kira süresi dolmadan evi boşaltması erken tahliye olarak değerlendirildi.

Kiracının kira süresi dolmadan evi boşaltması erken tahliye olarak değerlendirildi. Makul süre sorumluluğu: Kiracı, evin benzer koşullarda yeniden kiraya verilebileceği makul süre boyunca kira ve aidat ödemekle yükümlü olacak.

Kiracı, evin benzer koşullarda yeniden kiraya verilebileceği makul süre boyunca kira ve aidat ödemekle yükümlü olacak. İhbar şartı geçersiz: Sözleşmede yer alan 3 aylık ihbar şartı yalnızca kira süresi tamamlandıktan sonra fesihlerde geçerli; süresi dolmadan yapılan tahliyelerde uygulanamıyor.

KİRACILARA UYARI NİTELİĞİNDE KARAR

Hukuk uzmanları, kararın emsal niteliği taşıdığını ve kiracılar için uyarıcı bir rol oynadığını belirtiyor. Artık kira süresi dolmadan evi haksız şekilde boşaltan kiracılar, ev yeniden kiraya verilene kadar kira ve aidat ödemekle yükümlü olacak.