Yasal takibe giren kredi borçlularının sayısı 1 milyonu aştı: Ekonomik kriz etkili oldu

Yayınlanma: 08.10.2024 - 14:02

Güncelleme: 08.10.2024 - 14:02

Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, geçen yılın ilk altı ayında bireysel kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe girenlerin sayısı 1 milyonu geçti. Böylece bu dönemde yasal takibe alınan kişi sayısı, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 39 oranında artış gösterdi.

Artan ekonomik kriz ve yükselen faiz oranları, bankalara borçlanan vatandaş sayısını artırıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre, kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınanların sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yükseldi.

899 BİN KİŞİ YASAL TAKİBE ALINDI

2024 yılının ilk altı ayında, 899 bin kişi bireysel kredi kartı borçları yüzünden yasal takibe alındı. Aynı dönemde kredi borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı ise 737 bin olarak kaydedildi.

BORCUNU ÖDEYEMEYENLERİN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Dünya.com’un haberine göre, yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre kredi kartı ve kredi borçları nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısı yüzde 39 artarak 1 milyon 213 bine ulaştı.

BANKALARIN ALACAKLARI YÜZDE 126 ARTTI

Risk Merkezi'nin Ağustos 2024 verileri, borçluluk oranlarındaki önemli artışa işaret ediyor. Buna göre, bireysel kredi kartları da dahil olmak üzere bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126 artarak 96 milyar liraya ulaştı.