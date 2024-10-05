Yeni bir 'kredi kartı' geliştirildi: Instagram, hikayelerini para birimi olarak kullanacak
Yeni kredi kartı On The House (OTH), içerik üreticilerine sosyal medya varlıklarını kullanarak ödeme yapma imkanı sunuyor. Kullanıcılar, Instagram hikayeleri karşılığında Michelin yıldızlı restoranlardan etkinliklere kadar pek çok hizmetten yararlanabiliyor.
Sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticileri, yeni bir kredi kartı ile Instagram hikayelerini ödeme aracı olarak kullanmaya başladı.
On The House (OTH) adlı bu kart, içerik üreticilerinin sosyal medya varlıklarıyla ödeme yapmasına olanak tanıyor.
Michelin yıldızlı restoranlardan gece kulüplerine, spor ve plaj kulüplerinden parfümerilere kadar birçok işletme, OTH kartı ile yapılan ödemeleri kabul ediyor.
Kullanıcılar, yalnızca birkaç Instagram hikayesi paylaşarak bu hizmetlerden faydalanabiliyor.
Kartın katılımı için bazı şartlar mevcut. İçerik üreticilerinin, kamuya açık bir sosyal medya profiline, yüksek sayıda etkileşimde bulunan takipçiye ve günlük içerik üretimine sahip olmaları gerekiyor.
ALIYAH JASMINE WAN'DAN ÖRNEK UYGULAMA
83 bin takipçisi bulunan Aliyah Jasmine Wan, kartın nasıl çalıştığını gösteren bir video paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
Aliyah, haftada 4 bin dolar harcama limitine sahip olduğunu belirtti. Paylaştığı videoda çiçek alırken, salon ziyaretlerinde ve restoranlarda kartıyla ödeme yaptığını gösterdi.
Aliyah, "Bununla yaşamınızı sürdürebilirsiniz ve tek bir kuruş harcamazsınız" diyerek kartın sunduğu avantajları vurguladı. "İşletmelerle yaptığım görüşmelerde, bu uygulamanın onlara gerçekten yardımcı olduğunu söylediler" dedi.
4 BİN DOLARA KADAR HARCAMA LİMİTİ
Aliyah'ın paylaşımları, izleyicileri arasında merak uyandırdı. Gelen sorulara yanıt veren Wan, "Bu bir KREDİ kartıdır. İçerik üreticisi veya işletme için nakit yoktur" şeklinde açıklama yaptı: "İşletme hizmet sağlarken, içerik üreticisi bunu Instagram hikayeleriyle tanıtıyor."
Başvuru formunda banka bilgisi istenmediğini, yalnızca sosyal medya hesapları ve takipçi sayısının talep edildiğini belirtti.
Takipçi sayısına bağlı olarak, harcama limiti bin ile 4 bin dolar arasında değişiyor. Örneğin, düşük seviyeli bir içerik üreticisi için bin dolarlık limit varsa, belirli bir işletme 250 dolara kadar hizmet verebiliyor.
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