İPA Başkanı Buğra Gökce yaşam maliyetlerinin zirveye çıkacağı tarihi açıkladı

Yayınlanma: 07.09.2024 - 13:40

Güncelleme: 07.09.2024 - 13:40

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce enflasyon karşısında eriyen maaşlara dikkat çekti. Gökce sosyal medya platformu X üzerinden ''Asgari ücret yaşam maliyetleri karşısında eridi'' ifadelerini kullandı.

İPA Başkanı Buğra Gökce ''Bu yıl Ocak ayında asgari ücretin İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetine oranı yüzde 32 seviyesindeydi. Bugün yüzde 24,6'ya düştü'' dedi.

Buğra Gökce'nin sosyal medayada yaptığı paylaşım şöyle:

''Asgari ücret yaşam maliyetleri karşısında eridi.

Bu yıl Ocak ayında asgari ücretin İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetine oranı yüzde 32 seviyesindeydi. Bugün yüzde 24,6'ya düştü.

2023 yılından itibaren asgari ücretin İstanbul'da yaşam maliyetini karşılama oranı bakımından en kötü ay yüzde 24 ile 2023 Haziran ayıydı. O tarihten itibaren yapılan ara düzeltmelerle oran hep yüzde 30 - 24 bandında kaldı.

Bu yıl asgari ücrette bir iyileşme yapılmadığı için yıl sonunda en düşük oranı göreceğiz. Maaşlar yaşam maliyetleri karşısında eriyecek. Yaşam maliyetleri artarken gelirler maliyetleri daha da karşılayamaz bir hale gelecek.

Enflasyon dar gelirlilerden, çalışanlardan, emekçilerden alınan ağır ve haksız bir yaşam vergisidir. Enflasyonun tüm ağırlığı ne yazık ki çalışanların sırtına vuruluyor, çalışanlar, emekliler, memurlar enflasyonun altında eziliyor.''