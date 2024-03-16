Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı ? Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 11:23
Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı ? Bakan Göktaş duyurdu
Abone Ol google-news

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı yurttaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.

Yurttaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.


Mahinur Özdemir Göktaş haberleri yaşlı haberleri engelli haberleri

İlgili Haberler

Engelli ve yaşlı desteğini Meclis gündemine taşıdı

Engelli ve yaşlı desteğini Meclis gündemine taşıdı
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu: En yaşlı aday 85 yaşında!

YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu: En yaşlı aday 85 yaşında!
Yaşlı kadını bıçaklayarak öldürmüştü... Soruşturmada yeni gelişme!

Yaşlı kadını bıçaklayarak öldürmüştü... Soruşturmada yeni gelişme!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil

CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!
Şarkıcı Işın Karaca'dan oğlu ABD'ye kaçan ünlü estetikçi Timur Cihantimur'a suçlama: 'Verdiği ilaçtan dolayı annemin kalbi durdu'

Şarkıcı Işın Karaca'dan oğlu ABD'ye kaçan ünlü estetikçi Timur Cihantimur'a suçlama: 'Verdiği ilaçtan dolayı annemin kalbi durdu'
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...

Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...
Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’

Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’
Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen’den sevindiren haber

Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen’den sevindiren haber