Yaşlı kadını bıçaklayarak öldürmüştü... Soruşturmada yeni gelişme!
Seferihisar'da 74 yaşındaki kadını evinin içerisinde 2 bıçak darbesiyle öldürdüğü tespit edilen 40 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi’nde geçen Salı günü saat 17.15 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.
İddiaya göre, Zadet Derin’in (74) evin içerisinde yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin içerisine giren sağlık ekipleri, Derin’i evinin salonunda karın kısmından 2 kez bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
ZANLI TUTUKLANDI
Olay yerinde ve civarında yapılan incelemelerde ve alınan ifadeler sonucunda olayın şüphelisinin yabancı uyruklu 40 yaşındaki E.M. adlı kadın olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan E.M. karakoldaki ifadesinin ardından dün, sevk edildiği mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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