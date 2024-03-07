Yaşlı kadını bıçaklayarak öldürmüştü... Soruşturmada yeni gelişme!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:07

Güncelleme: 07.03.2024 - 09:07

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi’nde geçen Salı günü saat 17.15 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.

İddiaya göre, Zadet Derin’in (74) evin içerisinde yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin içerisine giren sağlık ekipleri, Derin’i evinin salonunda karın kısmından 2 kez bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

ZANLI TUTUKLANDI

Olay yerinde ve civarında yapılan incelemelerde ve alınan ifadeler sonucunda olayın şüphelisinin yabancı uyruklu 40 yaşındaki E.M. adlı kadın olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan E.M. karakoldaki ifadesinin ardından dün, sevk edildiği mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.