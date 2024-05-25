Yatırım araçlarının haftalık performansı... En çok kayıp gram altında!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,01, Euro/TL yüzde 0,13, altının gram fiyatı yüzde 2,81 değer kaybetti.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:45
Yatırım araçlarının haftalık performansı... En çok kayıp gram altında!
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BIST 100 endeksi, en düşük 10.633,93 ve en yüksek 11.088,01 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,31 değer kazanarak 10.676,65 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 azalışla 2 bin 421 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,99 azalarak 15 bin 977 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 4 bin 90 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 10 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kaybederek 32,2280 liraya, euro yüzde 0,13 azalışla 34,9600 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,13 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,15 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,97 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.


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