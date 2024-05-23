Mehmet Şimşek'ten borsada yatırım yapacaklara uyarı!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:47

Güncelleme: 23.05.2024 - 12:47

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önceliğinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Şimşek, 8,6 milyon borsa yatırımcısının, 12 milyon da sermaye piyasalarında hesabı olan veya işlem yapan yatırımcının olduğunu vurgulayarak, “Bunlar önemli rakamlar. Belki batıdaki kadar değilse de bunlar büyük rakamlar. Burada tabii ilginç hususlar var. Baktığımızda rakamlar itibariyle Borsadaki yatırımcı sayısı 2020 yılında 1,9 milyon kişiymiş. Şu anda 4 kattan fazla, yani çok ciddi bir artış var. Benzer şekilde mesela 4 büyük kripto platformuna bakarsanız burada tabii aynı kişinin birden fazla platformda hesabı olabilir, bunu da vurgulamam gerek. Bakın burada da 2020 yılında 1,7 milyon kişinin işleminde hesabı varken, şu anda 18,2 milyon kişi. Dediğim gibi burada birden fazla platformda aynı kişinin hesabı olabilir. Bunlar gerçek anlamda finansal okuryazarlığı gerektiren alanlar. Bu işler tüyoyla, duyumlarla, dedikoduyla yapılacak işler değil. Yatırım işi hangi ölçekte olursa olsun bilgiye, analize dayalı olmak zorunda. Önemli olan işe yarayacak ve değerlendirmeye baz oluşturacak bilgi ve analizi bir şekilde anlayabilmek ve bunu da yatırım kararlarına yansıtabilmek” şeklinde konuştu.

“BORSA OYUN ALANI DEĞİL YATIRIM ALANI”

Vatandaşların borsa alanını bir oyun alanı olarak görmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, “Vatandaşımız borsada oynuyorum diyor. Oyun alanı değil aslında. Yani algı böyle olabilir. Ama burası aslında yatırım yapılan bir platform. Şimdi bir hisse senedi aldığınız zaman aslında şirketi satın almış oluyorsunuz. Yani bir tahvil aldığınız zaman bir şirketin tabii ki gelecekte oluşturacağı nakit akışına binaen bir yatırım kararı veriyorsunuz. Dolayısıyla burası bir oyun alanı değil. O nedenle bizim bilgiye dayanıyor, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden bu kararları vermemiz lazım. Ve toplumun bütün kesimleri için finansal okuryazarlık değerli. Borsada hesabınız yoksa da yani kripto piyasalarına bulaşmayacaksak da mutlaka verdiğiniz bütün kararlar aslında alternatif maliyeti olan kararlardır. Dolayısıyla bütün bu kararları bilgiye dayalı verirsek anlam kazanır” değerlendirmesinde bulundu.