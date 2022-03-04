Yatırım bankası Morgan Stanley'den Türkiye için enflasyon tahmini

04 Mart 2022 Cuma, 13:58

Morgan Stanley, CEEMEA bölgesi haftalık ekonomi bülteninde Türkiye'ye ilişkin makroekonomik göstergelere de değindi. Şubat ayına ilişkin değerlendirmesinde enflasyonun tüm alt gruplar bazında yükseldiğine dikkat çeken Morgan Stanley, gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişin öne çıktığını belirtti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, son dönemde kurda yaşanan istikrara rağmen, kura karşı hassasiyeti bulunan tüm alt gruplarda tarihi fiyat artışları yaşandığına vurgu yapan Morgan Stanley, bu durumun yüksek enflasyon beklentileri ortamında 2021 yılının dördüncü çeyreğindeki ertelenmiş kur etkisinin yansıması olduğunu ifade etti. Hizmet enflasyonunun kur geçişkenliği ve enerji fiyatlarının etkisiyle yükseldiğini belirten Morgan Stanley bu gruptaki enflasyonun yine de mal grupları enflasyonunun altında kaldığına işaret etti.

Kurum bu değerlendirmelerin ardından enflasyon tahminlerini de güncelledi. Buna göre, daha önce yıl içinde enflasyonun yüzde 55,3 ile zirve yapacağını öngören Morgan Stanley, bu tahminini yüzde 66,5 seviyesine çıkardı. Kurumun yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 38,8'den yüzde 46,1 seviyesine yükseldi. Morgan Stanley 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentisinde de yukarı yönlü revizyon yaptı. Buna göre 2023 enflasyon beklentisi yüzde 18,9'dan yüzde 21,5'e çıktı.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİNİ YUKARI ÇEKTİ

Kurum raporda enflasyonun yanında diğer makro ekonomik göstergelere ilişkin analizlerini de paylaştı.

Özellikle cari açık tarafında kapsamlı bir revizyon yapıldı. Son gelen dış ticaret verileri, düşük turizm gelirleri ve yüksek enerji faturası dolayısıyla krizin beklenen etkileri ışığında kurum 2022 cari açık beklentisini 9 milyar dolardan 28 milyar dolara çıkardı.

Cari açığın milli gelire oranına ilişkin tahmin ise yüzde 1,6'dan yüzde 3,8'e yükseltildi.

Kurum büyüme beklentisini de revize etti. Daha önce Türkiye'nin 2022'de yüzde 3,5 büyümesini bekleyen Morgan Stanley, bu beklentisini yüzde 3'e çekti.