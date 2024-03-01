Yatırım fonlarına KAP düzenlemesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğine göre, yatırım fonlarında yapılacak işlemlerin KAP sayfasında ilanı sağlanacak.

Reuters
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:53
Yatırım fonlarına KAP düzenlemesi
Abone Ol google-news

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinde düzenlemeler öngören tebliğine göre, serbest fonların yatırım stratejileri ve limitleri doğrultusunda portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın yapacaklar yatırımlar, fonun bilgilendirme dokümanları yerine KAP sayfasında ilan edecekler.

Payları serbest fonların portföylerine alınacak yabancı fonlar için ilgili otoriteden izin alınmış olma şartıyla hangi ülkelerde kurulu fonların portföye alınabileceğine izahname ve yatırımcı bilgi formu yerine fonun KAP sayfasında ilan edilen yatırım stratejisinde yer verilecek.

FON YÖNETİM ÜCRETİ DE KAP'TAN İLAN EDİLECEK

Serbest fonların izahnamesinde yalnızca tebliğle belirlenen ve ekinde yer alan unsurlar yer alacak. Diğer unsurlara ilişkin bilgiler, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları ile fon yönetim ücreti oranı fonun KAP sayfasında ilan edilecek.

Tebliğin diğer madde hükümlerinde fon izahnamesinde yer verilmesi öngörülen bilgilerin serbest fonlar tarafından fonun KAP sayfasında ilan edilmesi yeterli olacak.

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunlu olacak.


Resmi Gazete haberleri borsa haberleri Borsa İstanbul haberleri KAP haberleri

İlgili Haberler

İktidar emekliye seyyanen artışa kaynakları gerekçe göstererek kapıyı kapattı

İktidar emekliye seyyanen artışa kaynakları gerekçe göstererek kapıyı kapattı
SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı

SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı
Yatırımcılar dikkat! SPK 2 şirketi halka arz ediyor

Yatırımcılar dikkat! SPK 2 şirketi halka arz ediyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…

Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…
'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı

'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı
YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…

YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…
AYM, Erdoğan’ın bakanlığa verdiği imar ve yapılaşmaya yönelik yetkileri elinden aldı: ‘İktidar facia getirdi’

AYM, Erdoğan’ın bakanlığa verdiği imar ve yapılaşmaya yönelik yetkileri elinden aldı: ‘İktidar facia getirdi’
TFF’den yayın ihalesinin iptali ile ilgili açıklama

TFF’den yayın ihalesinin iptali ile ilgili açıklama
Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor

Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!