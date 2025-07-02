Yatırımcı güvenli limana dönüyor: Altın fiyatları yükselişte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları…

DOLARDAKİ ZAYIFLIK ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR
Altın fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer faktör ise doların değer kaybı. 2022’den bu yana en düşük seviyelerinde seyreden dolar, süregelen zayıf görünümüyle altın talebini desteklemeyi sürdürüyor. Doların zayıflaması, yatırımcıları alternatif değer koruma araçlarına yönlendiriyor.
ALTIN BU YIL YÜZDE 25’TEN FAZLA PRİM YAPTI
Altın bu yıl yüzde 25’in üzerinde değer kazandı. Fiyatlar, nisan ayında ulaşılan rekor seviyenin yaklaşık 160 dolar altında işlem görüyor. Bu yükselişte jeopolitik risklerin ve küresel ticaret gerilimlerinin etkisi büyük. Güvenli liman talebinin artması, yatırımcıları altına yönlendirirken; merkez bankalarının güçlü altın alımları da fiyatların yukarı yönlü seyrine katkı sağladı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 278 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 5 TL
- Cumhuriyet altını: 27 bin 894 TL
- Ons altın: 3 bin 341 dolar
- Yarım altın: 14 bin 12 TL
- Tam altın: 27 bin 926 TL
- Gremse altın: 70 bin 96 TL