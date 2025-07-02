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Yatırımcı güvenli limana dönüyor: Altın fiyatları yükselişte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları…
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Yatırımcı güvenli limana dönüyor: Altın fiyatları yükselişte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları…

2.07.2025 09:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Yatırımcı güvenli limana dönüyor: Altın fiyatları yükselişte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları…

2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Yatırımcı güvenli limana dönüyor: Altın fiyatları yükselişte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları…
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 2 Temmuz 2025 Salı...
Yatırımcı güvenli limana dönüyor: Altın fiyatları yükselişte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları…
Külçe altın, önceki iki işlem gününde yüzde 2 oranında değer kazandıktan sonra ons başına 3 bin 340 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor. Bu hareketin arkasında ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi yasasının son hali bulunuyor. 
Yatırımcı güvenli limana dönüyor: Altın fiyatları yükselişte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları…
Söz konusu yasa ile önümüzdeki on yılda bütçe açığının 3,3 trilyon dolar artması bekleniyor. Yasa, şimdi Temsilciler Meclisi’nin onayına sunulacak. Eğer onaylanırsa, Trump’ın tartışmalı ticaret ve ekonomik politikaları nedeniyle yatırımcıların ABD varlıklarındaki pozisyonlarını yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Bu da altını bir kez daha güvenli liman haline getirebilir.
Yatırımcı güvenli limana dönüyor: Altın fiyatları yükselişte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları…

DOLARDAKİ ZAYIFLIK ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Altın fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer faktör ise doların değer kaybı. 2022’den bu yana en düşük seviyelerinde seyreden dolar, süregelen zayıf görünümüyle altın talebini desteklemeyi sürdürüyor. Doların zayıflaması, yatırımcıları alternatif değer koruma araçlarına yönlendiriyor.
Yatırımcı güvenli limana dönüyor: Altın fiyatları yükselişte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ALTIN BU YIL YÜZDE 25’TEN FAZLA PRİM YAPTI

Altın bu yıl yüzde 25’in üzerinde değer kazandı. Fiyatlar, nisan ayında ulaşılan rekor seviyenin yaklaşık 160 dolar altında işlem görüyor. Bu yükselişte jeopolitik risklerin ve küresel ticaret gerilimlerinin etkisi büyük. Güvenli liman talebinin artması, yatırımcıları altına yönlendirirken; merkez bankalarının güçlü altın alımları da fiyatların yukarı yönlü seyrine katkı sağladı.
Yatırımcı güvenli limana dönüyor: Altın fiyatları yükselişte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 278 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 5 TL
  • Cumhuriyet altını: 27 bin 894 TL
  • Ons altın: 3 bin 341 dolar
Yatırımcı güvenli limana dönüyor: Altın fiyatları yükselişte! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları…
  • Yarım altın: 14 bin 12 TL
  • Tam altın: 27 bin 926 TL
  • Gremse altın: 70 bin 96 TL
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