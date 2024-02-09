Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:02

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:02

Ons altın fiyatı, Çin piyasalarının Yeni Ay Yılı tatili nedeniyle kapalı olduğu bugünkü sığ işlemlerde yatay seyrediyor.



Gram altın yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 57 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 364 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 847 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 34 dolar seviyesinde işlem görüyor.