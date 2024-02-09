Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Şubat 2024 altın fiyatları...
Altının gramı, haftanın son işlem gününde güne düşüşle başladı. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Ons altın fiyatı, Çin piyasalarının Yeni Ay Yılı tatili nedeniyle kapalı olduğu bugünkü sığ işlemlerde yatay seyrediyor.
Gram altın yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 57 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 364 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 847 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 34 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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