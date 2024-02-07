Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:57

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:57

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı güne yükselişle başladı.

Dün 2051 TL seviyesinde bulunan altının gram fiyatı saat 10:50 itibariyle Foreks piyasalarında 2060 TL seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 368 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 854 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Dün ABD'deki 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşten destek alan altının ons fiyatı günü yüzde 0,53 değer kazancıyla 2 bin 35 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 33 dolar seviyesinde bulunuyor.

BU YIL ÜÇ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmelerine devam ettiğini kaydederek, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta ateşkes görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini sınırladığını belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bankanın bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürebileceğini dile getirdi. Faizleri erken düşürmenin hata olacağına dikkati çeken Mester, bu yıl üç faiz indirimine sıcak baktığını ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de enflasyon konusunda ilerleme kaydedilmesine rağmen henüz istenilen noktaya gelinmediğini ifade ederek güçlü bir iş gücü piyasasının olduğu ortamda, ABD'nin bu yıl resesyondan kaçınmasının "oldukça umut verici göründüğünü" belirtti.

Para piyasalarında, Fed'in martta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 22, mayıs için ise yüzde 66 ile fiyatlanıyor.