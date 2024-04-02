Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları yükselişte: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 2 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinin Fed'in ilk faiz indirimini haziranda gerçekleştireceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükseliş gösteriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:00
Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları yükselişte: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 2 Nisan 2024 altın fiyatları...
Abone Ol google-news

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyat haftanın ilk işlem günü yükselişini sürdürüyor.

Gram altın fiyatı saat 09.56 itibarıyla 2 bin 340 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 860 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 266 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

2259 dolara kadar yükselen ons altın, yüzde 0,09 primle 2255 dolardan işlem gördü.


altın haberleri altın fiyatları haberleri Altın piyasası haberleri

İlgili Haberler

Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi
Yatırımcılar dikkat... Seçim sonrası altın fiyatları yükselişte ! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 1 Nisan 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Seçim sonrası altın fiyatları yükselişte ! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 1 Nisan 2024 altın fiyatları...
Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu

İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu
Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!

Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!
Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız...'

Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız...'
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’

Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak
İstifa çağrısı yapılmıştı... Meral Akşener'den 'olağanüstü kongre' açıklaması!

İstifa çağrısı yapılmıştı... Meral Akşener'den 'olağanüstü kongre' açıklaması!
Kadıköy Belediyesi’nden Üsküdar Belediyesi’ne… ‘Validebağ’da buluşur muyuz?’

Kadıköy Belediyesi’nden Üsküdar Belediyesi’ne… ‘Validebağ’da buluşur muyuz?’