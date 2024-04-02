Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları yükselişte: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 2 Nisan 2024 altın fiyatları...
Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinin Fed'in ilk faiz indirimini haziranda gerçekleştireceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükseliş gösteriyor.
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyat haftanın ilk işlem günü yükselişini sürdürüyor.
Gram altın fiyatı saat 09.56 itibarıyla 2 bin 340 lira seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 860 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 266 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
2259 dolara kadar yükselen ons altın, yüzde 0,09 primle 2255 dolardan işlem gördü.
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