Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?
Türkiye'de altın yurttaşlar tarafından güvenli liman olarak görülüyor. Sadece parasını korumak isteyen halk değil ülkeler de altın rezervlerini artırarak ekonomik krizlere karşı kendilerini güvence altına alıyor. Verilere göre Türkiye, dünyada en çok altın rezervi bulunan 11 ülke arasında yer alıyor.
Altın son dönemde hem ekonomik krizlere karşı korunma aracı hem de merkez bankası rezervlerinin önemli bir bileşeni olarak öne çıkıyor.
Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Altın Konseyi, St. Louis Federal Rezerv Bankası'nın verilerine göre,Türkiye, 2023 itibarıyla en çok altın rezervi bulunan 11. ülke oldu.
Dünya üzerinde şu ana kadar çıkarılan tüm altınların neredeyse beşte biri merkez bankalarının elinde bulunuyor.
ekonomim.com'un aktardığı raporda yer alan 11 ülke ve altın rezervleri şöyle:
• ABD
8 bin 133 ton
• ALMANYA
3 bin 353 ton
• İTALYA
2 bin 452 ton
• FRANSA
2 bin 437 ton
• RUSYA
2 bin 333 ton
• ÇİN
2 bin 192 ton
• İSVİÇRE
bin 40 ton
• JAPONYA
847 ton
• HINDISTAN
801 ton
• HOLLANDA
612 ton
• TÜRKİYE
479 ton
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