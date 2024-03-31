Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

Altın son dönemde hem ekonomik krizlere karşı korunma aracı hem de merkez bankası rezervlerinin önemli bir bileşeni olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Altın Konseyi, St. Louis Federal Rezerv Bankası'nın verilerine göre,Türkiye, 2023 itibarıyla en çok altın rezervi bulunan 11. ülke oldu.