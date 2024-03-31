Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

Türkiye'de altın yurttaşlar tarafından güvenli liman olarak görülüyor. Sadece parasını korumak isteyen halk değil ülkeler de altın rezervlerini artırarak ekonomik krizlere karşı kendilerini güvence altına alıyor. Verilere göre Türkiye, dünyada en çok altın rezervi bulunan 11 ülke arasında yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2024 Pazar, 12:50
Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

Altın son dönemde hem ekonomik krizlere karşı korunma aracı hem de merkez bankası rezervlerinin önemli bir bileşeni olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Altın Konseyi, St. Louis Federal Rezerv Bankası'nın verilerine göre,Türkiye, 2023 itibarıyla en çok altın rezervi bulunan 11. ülke oldu. 

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

Dünya üzerinde şu ana kadar çıkarılan tüm altınların neredeyse beşte biri merkez bankalarının elinde bulunuyor.

ekonomim.com'un aktardığı raporda yer alan 11 ülke ve altın rezervleri şöyle:

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

• ABD

8 bin 133 ton

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

• ALMANYA

3 bin 353 ton

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

• İTALYA

2 bin 452 ton

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

• FRANSA

2 bin 437 ton

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

• RUSYA

2 bin 333 ton

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

• ÇİN

2 bin 192 ton

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

• İSVİÇRE

bin 40 ton

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

• JAPONYA

847 ton

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

• HINDISTAN

801 ton

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

• HOLLANDA

612 ton

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

• TÜRKİYE

479 ton

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