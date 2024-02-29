Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatlarında sınırlı düşüş! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Şubat 2024 altın fiyatları...
Altın fiyatlarında sınırlı düşüş. Dün zirve tazeleyen gram altın güne 2 bin 118 lira seviyesinde başladı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor.
Gram altın saat 09.35 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 118 lira seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 464 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 256 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 03 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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