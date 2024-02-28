Yatırımcılar dikkat... Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 2 bin 120 lira seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:47
Yatırımcılar dikkat... Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor.

Gram altın saat 10.43 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 120 lira seviyesinde işlem görüyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 466 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 263  liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 028 dolar seviyesinde işlem görüyor.


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