Yatırımcılar dikkat... Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2024 altın fiyatları...
Altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 2 bin 120 lira seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor.
Gram altın saat 10.43 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 120 lira seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 466 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 263 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 028 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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