Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:38

Güncelleme: 19.04.2024 - 10:01

Gece saatlerinde İsrail'in İran'ı füzelerle vurduğu yönündeki haberlerle birlikte piyasalarda tansiyon arttı. İsrail saldırısının sınırlı olduğu ve nükleer tesislerin hedef alınmadığı yönündeki haberler, altın ve petrolde yükselişin ardından geri çekilmenin yaşanmasında etkili oldu.

Ons altın fiyatı gece saatlerinde 2 bin 375 dolardan 2 bin 417 dolara kadar yükseldikten sonra 2 bin 381 dolara geri çekildi.

Altının gram fiyatı, saat 09.29 itibarıyla 2 bin 605 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 168 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 287 liradan satılıyor.