Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...
Altın, İsrail ile İran arasında artan gerilime ilişkin endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla gece saatlerinde ons başına 2.400 doların üzerine kadar çıktı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Gece saatlerinde İsrail'in İran'ı füzelerle vurduğu yönündeki haberlerle birlikte piyasalarda tansiyon arttı. İsrail saldırısının sınırlı olduğu ve nükleer tesislerin hedef alınmadığı yönündeki haberler, altın ve petrolde yükselişin ardından geri çekilmenin yaşanmasında etkili oldu.
Ons altın fiyatı gece saatlerinde 2 bin 375 dolardan 2 bin 417 dolara kadar yükseldikten sonra 2 bin 381 dolara geri çekildi.
Altının gram fiyatı, saat 09.29 itibarıyla 2 bin 605 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 168 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 287 liradan satılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!