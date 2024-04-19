Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altın, İsrail ile İran arasında artan gerilime ilişkin endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla gece saatlerinde ons başına 2.400 doların üzerine kadar çıktı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:38
Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...
Abone Ol google-news

Gece saatlerinde İsrail'in İran'ı füzelerle vurduğu yönündeki haberlerle birlikte piyasalarda tansiyon arttı. İsrail saldırısının sınırlı olduğu ve nükleer tesislerin hedef alınmadığı yönündeki haberler, altın ve petrolde yükselişin ardından geri çekilmenin yaşanmasında etkili oldu.

Ons altın fiyatı gece saatlerinde 2 bin 375 dolardan 2 bin 417 dolara kadar yükseldikten sonra 2 bin 381 dolara geri çekildi. 

Altının gram fiyatı, saat 09.29 itibarıyla 2 bin 605 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 168 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 287 liradan satılıyor.

 


altın haberleri Cumhuriyet altını haberleri çeyrek altın haberleri ons altın haberleri

İlgili Haberler

Bitcoin, İsrail'in İran'a saldırdığı haberlerinin ardından 60 bin doların altını gördü

Bitcoin, İsrail'in İran'a saldırdığı haberlerinin ardından 60 bin doların altını gördü
Ağrı’da çocukları dövdüğü iddia edilen imam gözaltına alındı

Ağrı’da çocukları dövdüğü iddia edilen imam gözaltına alındı
Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan: Ben artık Fenerbahçeli değilim

Erdoğan: Ben artık Fenerbahçeli değilim
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı

İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Ameliyatla beyinden çıkarıldı: Metrelerce uzunluğunda

Ameliyatla beyinden çıkarıldı: Metrelerce uzunluğunda
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu