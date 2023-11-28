Yatırımcılar dikkat! Bilişim şirketinden temettü kararı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:39

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:40

Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.

halkaarz.net’in aktardığına göre Ard Grup Bilişim Teknolojileri AŞ (ARDYZ), 25 Aralık 2023’te yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre pay başına net 0,0137646 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ödeme, şirketin 2022 yılı karından yapılacak.