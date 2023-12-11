Yatırımcılar dikkat! Borsa İstanbul’da 4 hisse güne tedbirlerle başladı: İşte o hisseler...
Borsa İstanbul’da ATEKS, INTEM, ATATP, AKYHO hisseleri güne yeni tedbirlerle başladı.
Borsa İstanbul’da 4 hisse güne tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre ATEKS ve INTEM hisseleri 10 Ocak 2024’e kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Ayrıca aynı dönemde ATATP hisselerine brüt takas uygulanacakken AKYHO hisseleri emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
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