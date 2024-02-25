Yatırımcılar dikkat! Borsaya bir şirket daha geliyor

Borsaya bir şirket daha geliyor. Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ halka arz olacak. Şirket 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde talep toplayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:50
Yatırımcılar dikkat! Borsaya bir şirket daha geliyor
Abone Ol google-news

Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzında 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

Mogan Enerji'nin 2,23 milyar TL olan mevcut sermayesinin 2 milyar 440 milyon 108 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 210 milyon 108 bin TL pay ile mevcut ortaklardan Müşfik Hamdi Yamantürk’ün sahip olduğu 26 milyon 263 bin 500 TL nominal değerli B grubu ve Tevfik Yamantürk’ün sahip olduğu 26 milyon 263 bin 500 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 262 milyon 635 bin TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

TSKB ve İş Yatırım Menkul Değerler'in aracılık edeceği halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzın büyüklüğü 2 milyar 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 10,76 olacak.

Halka arzda yüzde 80 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsiset ayrıldı.


borsa haberleri Borsa İstanbul haberleri halka arz haberleri

İlgili Haberler

Halkla arzlarla hareketlendi... Borsada yatırımcı sayısı 8 milyona dayandı

Halkla arzlarla hareketlendi... Borsada yatırımcı sayısı 8 milyona dayandı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

40 yıldır özel izinle bu işi yapıyor! Geleneksel yöntemlerle hasat yapıyor...

40 yıldır özel izinle bu işi yapıyor! Geleneksel yöntemlerle hasat yapıyor...
2-0’dan muhteşem geri dönüş: Kayserispor, 3 puanı uzatmalarda kaptı

2-0’dan muhteşem geri dönüş: Kayserispor, 3 puanı uzatmalarda kaptı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu!
İstanbul Modern, kültürel mimari alanında ‘Yılın Binası’ ödülünü kazandı

İstanbul Modern, kültürel mimari alanında ‘Yılın Binası’ ödülünü kazandı
4,5 milyon dolar harcadığı 'Neşet Ertaş' filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: 'Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum'

4,5 milyon dolar harcadığı 'Neşet Ertaş' filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: 'Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum'
Fenerbahçe’de yabancı kıyımı: 9 futbolcu gönderilecek!

Fenerbahçe’de yabancı kıyımı: 9 futbolcu gönderilecek!
NASA uyardı: Son yılların en şiddetli Güneş patlaması yaşanıyor, iletişim kopabilir

NASA uyardı: Son yılların en şiddetli Güneş patlaması yaşanıyor, iletişim kopabilir
Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın