Yatırımcılar dikkat! Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Yayınlanma: 03.02.2024 - 12:59

Güncelleme: 03.02.2024 - 12:59

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,83 kazançla 8.665,68 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.399,35, en yüksek 8.762,89 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,04 kazançla 8.288,36 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,24 artışla 11.906,72 puan, Mali Endeksi yüzde 2,43 yükselişle 9.173,94 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,67 artışla 13.179,71 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,40 ile Vestel Elektronik oldu. Vestel Elektronik’i, yüzde 31,55 ile Mia Teknoloji, yüzde 20,23 ile Ege Endüstri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,73 ile Qua Granite Hayal Yapı, yüzde 4,39 ile Şekerbank ve 2,68 ile Akbank şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 432 milyar 370 milyon lirayla Koç Holding, 388 milyar 470 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 315 milyar 117 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDI

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 1,12 kazançla 1.989 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,15 artışla 13.372 liraya yükseldi.

Doların fiyatı yüzde 0,50 artışla 30,4620 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,20 azalışla 32,9210 lira oldu.

Geçen hafta 38,6820 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,21 azalarak 38,5990 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,46 kazançla 35,4030 liradan alıcı buldu.