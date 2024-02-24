Yatırımcılar dikkat! Denetim geliyor... İşlem vergisi alınabilir
Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için hazırlıklarda sona gelindi. 31 Mart seçimlerinden sonra Meclis'e gelmesi planlanan düzenleme için kripto para piyasasında işlem vergisi alınması planlanıyor.
Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için hazırlıklarda sona gelindi. Düzenleme ile kripto varlıkların belli sınırı geçen kazançlarından işlem vergisi alınması planlanıyor. Kripto para ile karapara aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kripto sektörüne ilişkin çalışma Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda da gündeme geldi.
BORSALAR DENETLENEBİLİR
TRT Haber'in aktardığına göre, düzenleme ile kripto para işlemi yürüten borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek. Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.
KRİPTO VARLIKLARA ŞİFRELEME GETİRİLECEK
Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için de belirli bir süre verilecek. Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlendi.
Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak. Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek.
DÜNYADA DURUM NE?
Avrupa Parlamentosu önceki yıl vergi alınmasına yönelik kararı onaylamıştı. Almanya'da 600 Euro üzerinde değerler için kazanç vergisi uygulanıyor.
İsveç ise kripto vergisi kapsamında yüzde 30'a varan oranda kesinti yapıyor.
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