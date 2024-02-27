Yatırımcılar dikkat... Gram altında yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 27 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:51

Güncelleme: 27.02.2024 - 09:51

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor.

Dün 2015 ile zirveyi gören gram altın saat 09.48 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 114 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 456 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 222 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 033 dolar seviyesinde işlem görüyor.