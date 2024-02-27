Yatırımcılar dikkat... Gram altında yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 27 Şubat 2024 altın fiyatları...
Altının gram fiyatı haftanın ikinci günü yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 2 bin 114 lira seviyesinden başladı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor.
Dün 2015 ile zirveyi gören gram altın saat 09.48 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 114 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 456 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 222 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 033 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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