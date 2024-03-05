Yatırımcılar dikkat! Gram altında yeni rekor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 5 Mart 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:16

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:37

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor.

Gram altın haftanın ilk işlem günü saat 09.13 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 198 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 594 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 772 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 115 civarında işlem görürken makroekonmik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek mesajlar takip edilecek.

PMI VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Powell’ın Kongre sunumunu ve ABD istihdam veri seti, altın yatırımcıları tarafından takip edilecek. Bugün ABD’de açıklanacak PMI verileri yakın takipte olacak.

Kanadalı banka TD Securities'in küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek, özellikle imalat sektöründeki ekonomik verilerin geçen hafta beklenenden zayıf gelmesinin ardından altının yükseldiğini söyledi. Ancak Melek, özellikle istihdama ilişkin ekonomik verilerin sıcak gelmesi halinde altın fiyatlarının ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.