Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 122 bin liraya çıktı.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 17:38
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 121 bin 999,50 lirayı, en yüksek 2 milyon 125 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 122 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 117 bin 897,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 219 milyon 293 bin 313,09 lira, işlem miktarı ise 1.048,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 219 milyon 519 bin 495,12 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti BBVA ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 2.117.897,50 2.107,00
  En Düşük 2.121.999,50 2.106,30
  En Yüksek 2.125.000,00 2.116,00
  Kapanış 2.122.000,00 2.115,00
  Ağırlıklı Ortalama 2.122.462,69 2.110,32
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.219.293.313,09  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.048,28  
  Toplam İşlem Adedi 41  

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