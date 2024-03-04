Yatırımcılar dikkat! Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 4 Mart 2024 altın fiyatları...
Haftanın ilk işlem günü gram altın tarihi zirvesini yeniledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor.
Gram altın haftanın ilk işlem günü saat 09.13 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 168 lira seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 545 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 592 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 82 civarında işlem görürken makroekonmik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek mesajlar takip edilecek.
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