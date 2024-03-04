Yatırımcılar dikkat! Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 4 Mart 2024 altın fiyatları...

Haftanın ilk işlem günü gram altın tarihi zirvesini yeniledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:19
Yatırımcılar dikkat! Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 4 Mart 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor. 

Gram altın haftanın ilk işlem günü saat 09.13 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 168 lira seviyesinde işlem görüyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 545 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 592  liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 82 civarında işlem görürken makroekonmik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek mesajlar takip edilecek.


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