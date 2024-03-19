Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 19 Mart 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:46

Güncelleme: 19.03.2024 - 09:46

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyat haftanın ikinci işlem günü de zirve tazeledi.

Dün 2 bin 437 lirayı gören gram altın fiyatı saat 09.41 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 471 lira seviyesinde zirve tazeledi.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 41 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 629 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 156 civarında işlem görüyor.

Öte yandna JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor.

Citigroup ise önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti.