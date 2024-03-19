Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 19 Mart 2024 altın fiyatları...
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yükselişini sürdürürken gram altın zirve tazeledi. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyat haftanın ikinci işlem günü de zirve tazeledi.
Dün 2 bin 437 lirayı gören gram altın fiyatı saat 09.41 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 471 lira seviyesinde zirve tazeledi.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 41 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 629 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 156 civarında işlem görüyor.
Öte yandna JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor.
Citigroup ise önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti.
altın haberleri Cumhuriyet altını haberleri çeyrek altın haberleri gram altın haberleri ons altın haberleri
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
- CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme!
- 'Külliyen yalan'
- Arsuz'da hasat başladı, nisan ayına kadar sürecek
- Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike
- Eski mülk sahibi ifade verdi
- 'Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik'
- Ligden çekilme kararı konuşulacak!
- Ali Koç'tan yaşanan olaylara sert tepki!
- 'Dünya tarihine geçecek bir skandal...'