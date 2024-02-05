Yatırımcılar dikkat! Piyasalarda gün ortası: Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla 8.779,66 oldu ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 30,5480 liradan, Euro 32,8440 liradan satılıyor

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:43
Yatırımcılar dikkat! Piyasalarda gün ortası: Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.784,21 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, 8.784,21 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,98 puan ve yüzde 1,32 değer kazancıyla 8.779,66 oldu. Toplam işlem hacmi 54 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,39 ile iletişim oldu.

ALTININ ONS FIYATI 2 BIN 23 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 148,50 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,5480 liradan, avro 32,8440 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 2 bin 23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 düşüşle 77,1 dolardan işlem görüyor.


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