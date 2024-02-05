Yatırımcılar dikkat! Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 05.02.2024 - 09:57

Güncelleme: 05.02.2024 - 09:57

Altın fiyatları geçtiğimiz cuma günü Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığından affını istemesi sonrası, Foreks piyasalarda yükselişle başladı.

Altının gram fiyatı saat 09.53 itibariyle 2068 TL ile rekor tazeledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 382 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 916 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 30 dolar seviyesinde işlem görüyor.