Yatırımcılar ile görüşmüştü: Mehmet Şimşek'in toplantısı için yabancılar ne dedi?

Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:42

Güncelleme: 11.10.2023 - 10:42

Yurt dışından para arayışlarını hızlandıran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 4-5 Ekim tarihlerinde Londra'da yabancı yatırımcılarla ile bir araya gelmişti.

Bank of America (BofA), Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıya katılan fon yöneticilerinin izlenimlerini aktardı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre notta toplantıya katılan farklı profildeki yatırımcıların görüşleri aktarıldı.

3 KONUYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yönettiği portföy 500 milyar doların üzerinde olan ABD'li bir varlık yönetim şirketinin Türkiye'de uygulanan ekonomik program konusunda pozitif olduğu belirtilirken, bu şirketin Türkiye'de 3 katalizöre dikkat çektiği belirtildi.

Bu 3 katalizör, gelecek yıl enflasyonun gerilemesi, KKM'lerde başarılı bir geri çekilme ve Türk lirasında öngörülebilir bir değer kaybı olarak sıralandı.

ABD'li bir hedge fonun Şimşek ile gerçekleştirilen toplantıya ilişkin gözlemlerinde Türkiye'nin rezerv biriktirme konusuna öncelik vermesine dikkat çekildi.

EKONOMİK RİSKLER KAYGI YARATTI

Yönettiği fon büyüklüğü 500 milyar doların üzerinde olan İngiliz varlık yönetim şirketinin ise risklere vurgu yaptığı görüldü.

Sıkı spread'ler dolayısıyla Türkiye ile ilgili 'ağırlık azalt' tavsiyesini koruyan fon ekonomide bazı zorluklar olduğunu ve tam bir toparlanmanın kolay olmadığını belirtti.

Fonun değerlendirmesinde yapısal sorunların devam ettiği ve bunları çözmenin zaman alacağı ifade edildi.

ŞİMŞEK'İN UZUN SÜRE GÖREVDE KALMASI BEKLENİYOR

BofA'nın notunda gözlemleri aktarılan yönettiği fon büyüklüğü 1,5 trilyon dolar düzeyinde olan ABD'li bir fonun ise Bakan Şimşek'in mesajlarını ikna edici bulduğu aktarıldı.

Fonun temsilcisi Türkiye için risklerin devam ettiğini ancak Bakan Şimşek'in uzun bir süre görevinde kalacağına inandıklarını belirtti.

YEREL SEÇİMLER YATIRIMCILARIN DA ODAĞINDA YER ALDI

Notta 1 trilyon dolardan daha fazla varlık yöneten ABD'li bir fonun yerel seçimlere dikkat çektiği ifade edildi.

Buna göre fonun temsilcisi mali politikalarda seçimlere kadar potansiyel bir patinaj öngördüklerini ve o döneme kadar mali politikada daha yavaş adımlar beklediklerini söyledi.

REZERVLER KONUSUNDA TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Toplantıda rezerv konusuna birçok yatırımcının da vurgu yaptığı görüldü.

Notta yaklaşık 500 milyar dolarlık fon yöneten İngiliz varlık yönetim şirketinin enflasyon ve kullanılabilir rezervler konusunda temkinli olduğu belirtildi.

ŞİMŞEK, HAFTAYA YENİDEN YOLLARDA

Söz konusu ziyaretlerin ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının gelecek hafta Marakeş'te başlayacak yıllık toplantılarına da Türkiye'yi temsilen katılacak olan Şimşek'in, burada da çeşitli ülke mevkidaşları, fon yöneticileri, yatırım bankalarının temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Şimşek'e bu toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.