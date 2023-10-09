Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e 'ayar': Ters düştüğü Nihat Zeybekci'yi atadı! Öncelik oy mu? Enflasyon mu?

Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:25

Güncelleme: 09.10.2023 - 12:31

Zeybekçi’nin hem iş insanı kimliği hem de bakanlık dönemi söylemlerinden dolayı kendisinin düşük politika faizi yanlısı olduğu biliniyor. Enflasyonla mücadelede sık sık “kararlılık” vurgusu yapan ve faiz yükseltme adımlarıyla öne çıkan mevcut Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

SEÇİM ÖNCESİ RİSKLİ

Cumhuriyet’e konuşan ekonomistler, seçim sonrası böyle bir şeyin mümkün olmadığını ancak seçim döneminde AKP’nin “oy” kaygısının “enflasyon” kaygısının önüne geçebileceği ve Şimşek’i bu konuda zorlayabileceğini ifade ediyor. Zeybekçi’nin iş insanı kimliğiyle düşük faizi savunacağı da aynı görüşler içerisinde.

Gazeteci Barış Soydan da dün sosyal medya hesabında Şimşek’in maliye, Zeybekçi’nin ise ekonomi bakanı olduğu dönemlerde yaşadıkları gerilimleri hatırlattı. Zeybekçi’nin AKP içindeki düşük faiz ve büyüme yanlısı kanattan olduğunu hatırlatan Soydan, Zeybekçi’nin seçilmesinin Şimşek’e “Elini çabuk tut” mesajı olduğunu söyledi.

Piyasalarda önümüzdeki günlerde Zeybekçi’nin ekonomi ile ilgili açıklamaları takip edilecek. İkili arasındaki polemikler ise şöyle:

MERKEZ BANKASI KRİZİ

2015 yılında dönemin maliye bakanı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yine dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci arasında Merkez Bankası çatlağı yaşandı.

Şimşek Merkez Bankası Kanunu'nun değişemeyeceğini ifade ederken. Zeybekci ise kanunun değişmesinin ‘tartışılabilir' olduğunu söylemişti.

ENFLASYON SEPETİ TARTIŞMASI NEYDİ?

Yüksek enflasyonu düşürmek için 2016 yılında enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığını değiştirmek istenmesi ise yine dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile dönemin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i karşı karşıya getirmişti.

Zeybekci'nin enflasyon sepetinde gıda ürünlerinin payının indirileceğini açıklamasının ardından Şimşek, "TÜFE sepetindeki ağırlıklar hanehalkı anketleri ile belirlenir. Bir müdahale sözkonusu değildir, asla olmayacaktır" dedi.

ENFLASYON SEPETİ NEDİR?

Vatandaşın satın aldığı temel mal ve hizmetler enflasyon sepetini oluşturuyor. Sepetteki ürün gruplarında oluşan değişimler aylık ve dolayısıyla yıllık enflasyona yansıyor.