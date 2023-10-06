Bakan Şimşek’ten 'rezerv' açıklaması: 'Londra’da çok verimli toplantılar yaptık'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasa koşulları elverdikçe uluslararası rezerv biriktirmeye devam edeceklerini söyledi. Şimşek ayrıca "Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakan Mehmet Şimşek sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini söyledi.
Şimşek 29 Eylül’de brüt Döviz rezervlerinin haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar olduğunu belirterek “Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurt içi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir” değerlendirmesini yaptı.
Şimşek ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini, bu çerçevede Londra’da çok verimli toplantılar yaptıklarını ifade etti.
Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 6, 2023
29 Eylül’de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde… https://t.co/mhcbxiCAlB
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