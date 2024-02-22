Fatma Damla Altın, dünya şampiyonu!

Özel sporcu Fatma Damla Altın, 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 22:14
Fatma Damla Altın, dünya şampiyonu!
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2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarışan özel sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre Fatma Damla, Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyon oldu.


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