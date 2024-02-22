Fatma Damla Altın, dünya şampiyonu!
Özel sporcu Fatma Damla Altın, 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarışan özel sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda altın madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre Fatma Damla, Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyon oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark...
- AYM'den 'Can Atalay' kararı
- AKP'nin adayı oldu!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- Yeniden aday oldu!
- Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?
- Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu
- İl başkanı da görevden alındı!