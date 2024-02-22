Beyin sağlığı için mutfağınızı yeniden düzenleyin: Uzmanlardan altın değerinde bilgiler...

Günümüzde sağlıklı beslenme, yaşam kalitesini artırmanın temel taşlarından biri haline geldi. Bedenimize en uygun besinleri almak, enerji seviyemizi yükseltmek, hastalıklardan korunmak ve genel sağlığımızı güçlendirmek için sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek oldukça önemli...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 22:15
Beyin sağlığı için mutfağınızı yeniden düzenleyin: Uzmanlardan altın değerinde bilgiler...
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İyi beslenme sadece kasların gelişmesine, kemiklerin güçlenmesine ve kalbin korunmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlık üzerinde de önemli bir rol oynar...

Beyin sağlığı için beslenme temelleri karmaşık değildir. Daha fazla sebze ve meyve tüketmek, deniz ürünleri, fermente gıdalar, kuruyemişler, otlar ve bitter çikolataya yer vermek önemlidir.

Fındık ve bitter çikolata, tüketmek beyin dostu alışkanlıklar edinmenin bir yolu olarak öne çıkıyor. Özellikle fındığın protein, E vitamini ve beyin dostu yağların ideal bir kombinasyonunu sunduğu belirtiliyor.

Zeytinyağını sıkça kullanmak da önerilen bir strateji. Sızma zeytinyağının içerdiği sağlıklı yağlar ve polifenollerin, beyin iltihabını azaltıcı etkisi olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle, günlük yemeklerde zeytinyağı kullanmak önerilmektedir.

Taze otların, özellikle biberiye gibi hafızayı geliştirebilecek olan otların tüketimi sıklıkla önerilir. Bu otları yemeklere eklemek, hem lezzeti artırabilir hem de besin değerini zenginleştirebilir.

Bağırsak dostu gıdaların tüketilmesi, bağırsak sağlığının beyin sağlığı için önemli olduğu göz önüne alındığında önemlidir. Fermente gıdaların, probiyotikleri içerdiği ve bağırsak sağlığını desteklediği bilinmektedir.


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