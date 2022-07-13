Yatırımcıların gözü Euro/dolar paritesinde: Euro ne kadar oldu? (13 Temmuz 2022)

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:40

İç piyasada etkisi olmasa da mayıs ayı işgücü istatistikleri takip edilecek.

Euro dolar karşısında 1 seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken, yatırımcılar Euro'nun 2002'den bu yana ilk defa 1 ABD dolarının altına düşüp düşmeyeceği konusuna odaklanmış durumda.

Euro/dolar paritesinde düşüş, gelirlerinin büyük bölümü euro, maliyetleri ise genel olarak dolar olan lokal ihracatçılar için negatif bir gelişme.

Euro/TL bu sabah saat 09.38'de 17.51/17.44 seviyesinde işlem gördü. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si ise dün günü 869/879 seviyesinde tamamladı.

Fitch ise "müdahaleci" ve tahmin edilmesi güç olarak nitelediği ekonomi politikalarını ve artan enflasyonu neden göstererek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürdü.



