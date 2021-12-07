Yatırımcıların gözü Merkez Bankası'nda

07 Aralık 2021 Salı, 09:12

TL'nin geçen hafta illikit piyasada 14 seviyesini görmesinin ardından TCMB iki defa dolar satarak piyasaya müdahale etti. TCMB'nin iki müdahalesi de kurun 13.8 seviyesinin üzerine çıkmasıyla başladı.

Üç seanstır 13.8'e yakın seviyelerde kapanış yapan dolar/TL bu sabah 13.78 seviyesindeydi.

TCMB her ne kadar piyasa müdahalelerinde seviye değil sağlıksız fiyat oluşumlarını gidermeyi hedeflediğini belirtiyor olsa da, analistler TCMB'nin müdahalede bulunduğu seviyelerin TL'nin 14 seviyesine yaklaşmasıyla başladığına dikkat çekerek, yeni değer kayıplarının önüne geçmeyi amaçlıyor olabileceğini belirttiler.

TL'NİN TOPARLANMASINA ENGEL OLUYOR



Yaklaşık yüzde 21 ile üç yılın zirvesindeki enflasyonda birkaç ay içinde gerçekleşmesi beklenen 10 puan artışa ve TL'nin eksi getirisine rağmen TCMB'nin Aralık ayında bir faiz indirimine daha gitme ihtimali TL'nin değerini tarihi dip seviyelere düşürdüğü gibi toparlanmasına da engel oluyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ekonomi yönetiminin düşük faizlerle kredi maliyetlerini düşürmek dışında bir politika gütmediğini açıkça beyan etmesi TCMB'nin faiz artırımı gibi doğrudan araçlar kullanmasını engelleyerek TL'nin toparlanmasını zorlaştırıyor.

TL'deki değer kayıplarının önümüzdeki aylarda enflasyonu daha da yükselterek TL varlıkların yurtiçi tasarruf sahipleri için çekiciliğini düşük tutması bekleniyor.

Hükümet bir yandan enflasyon yükselirken bir yandan da alım gücünü telafi etmek için kamu harcamaları artırıcı önlemleri devreye almaya başladı.

ZAM YAPILMASI KARARI ALINDI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapılması kararı alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nda dün yer alan haberde 3600 ek gösterge konusunun toplu sözleşme maddesi haline getirildiği vurgulandı.

Kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, bir yandan da asgari ücret müzakerelerinin ikinci turu da bugün yapılacak.

EN YÜKSEK SEVİYEDE



Türkiye'nin risk primini gösteren beş yıllık CDS'leri dün 6 baz puan düşüşle 531/540 baz puana inmesine karşılık Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Uluslararası piyasalara bakıldığında ise hisse piyasalarında risk iştahının toparlandığı görülürken, dolarda Cuma yayımlanacak olan ABD enflasyon verisi bekleniyor.