Yatırımcıların gözü zirvede: Trump-Putin buluşması altın piyasasını nasıl etkileyecek?

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte güvenli liman olarak altına talep yükseldi. Bugün yapılacak Donald Trump - Vladimir Putin zirvesinin sonucu, altının kısa ve orta vadeli seyrini belirleyecek.

KÜRESEL PİYASALAR ZİRVEYE ODAKLANDI

Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak zirve sonrası küresel piyasalar, Alaska’dan çıkacak sonuçları yakından takip edecek. Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik açıklamalar, ons altın fiyatlarını önemli seviyelere taşıyabilir. Toplantının ardından Trump ve Putin ortak bir basın açıklaması yapacak.

ALTINDA İKİ SENARYO

Analistler, altındaki hareketin bu akşamki zirvenin sonucuna bağlı olacağını belirtiyor. Olası bir ateşkes veya savaşın tamamen sona ermesi durumunda altın fiyatlarında düşüş gözlenebilir. Bu senaryoda, gram altının 4.350 hatta 4.300 lira seviyelerine gerileyebileceği öngörülüyor.

Savaşın devam etmesi halinde ise gram altında hedef fiyat 4.500 lira olarak tahmin ediliyor. Altın piyasasında belirsizlik sürerken, yatırımcıların mevcut pozisyonlarını korumaları tavsiye ediliyor.

GÜNCEL ONS ALTIN VE GRAM ALTIN

Serbest piyasada gram altın 4.380 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 3.349 dolardan fiyatlanıyor. Savaşın devamı durumunda ons altının 3.350-3.400 dolar aralığında hareket etmesi bekleniyor.