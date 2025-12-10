Yatırımcıların yeni gözdesi: Gümüş rekor üstüne rekor kırıyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 11:32:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Gümüş fiyatları küresel arz daralması ve artan talep nedeniyle hızla yükselirken piyasadaki hareketlilik dikkat çekiyor. Yatırımcıların yöneldiği gümüş, hem uluslararası piyasalarda hem Türkiye’de öne çıkıyor. Enerji dönüşümü ve endüstriyel kullanım artışı gümüş fiyatlarına yönelik ilgiyi güçlendiriyor.

Dünya genelinde arz daralması ve endüstriyel talepteki hızlı yükseliş gümüş fiyatlarını sert şekilde yukarı taşıdı. Bu hareket, küresel piyasalarda ilginin artmasına yol açarken Türkiye’de de gram gümüşün rekor seviyelere yönelmesine neden oldu.

Uluslararası piyasalarda gümüş ons fiyatı 61,62 dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

ENDÜSTRİYEL TALEP PATLADI

Küresel arz açığı, maden üretimindeki aksamalar ve özellikle güneş enerjisi, elektronik ile yeşil enerji sektörlerinde hızla artan talep fiyatların yükselişinde belirleyici oldu. Güvenli liman arayışı da bu tabloyu güçlendirdi.

Türkiye’de fiziki ve yatırım amaçlı talep aynı doğrultuda yükseliyor. Gram gümüş 84,19 TL seviyesine kadar çıkarak son yılların zirvelerinden birini gördü.

YURTTAŞIN FİZİKİ GÜMÜŞE YÖNELİMİ GÜÇLENDİ

Yurtiçinde yatırımcı ilgisinin artması, dövizdeki hareketlilik ve küresel metal fiyatlarındaki yükseliş gram fiyatının TL bazında rekor tazelemesine katkı sağladı.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Enerji dönüşümünün hızlanması, sanayi kullanımının genişlemesi ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle gümüşün hem yatırım aracı hem de sanayi metali olarak önemini artırmayı sürdüreceği değerlendiriliyor.

