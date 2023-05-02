Yatırımcısından Credit Suisse'e dava

Yayınlanma: 02.05.2023 - 15:11

Güncelleme: 02.05.2023 - 15:16

İsviçre'nin bankacılık regülatörü Finma'nin AT1 tahvillerin tamamının zarar yazılması kararı, yüzlerce yatırımcı tarafından İsviçre'de dava edildi.

Finma'nın AT1 tahvillerini zarar yazılmasına karar verme yetkisine sahip olmadığını savunan yatırımcılar adına dava hukuk şirketi Pallas Partners tarafından 18 Nisan'da İsviçre'de açıldı.

90 kurumsal yatırımcı ve varlık yöneticisi 1,35 milyar dolar tutarında AT1 tahvili, 700 bireysel yatırımcı da 300 milyon dolar tutarındaki AT1 tahvili için tazminat istiyorlar.

CREDIT SUISSE'TEN 69 MİLYAR DOLAR ÇIKMIŞTI

Credit Suisse, ilk çeyrekte 61,2 milyar franklık (69 milyar dolar) net çıkış yaşandığını belirtmişti. Bankanın açıklamasında bu çıkışların ılımlı olduğu vurgulandı. Bununla birlikte söz konusu çıkışların tersine dönmediği de ifade edildi. Varlık Yönetimi biriminde 1,3 milyar İsviçre frangı tutarında bir şerefiye değer kaybı kaydeden Credit Suisse, UBS ile birleşmesi sonuçlanana kadar iş ve operasyonlarına yönelik risklerin "daha da şiddetlendiğini" söyledi.