Yayla Argo Gıda Başkanı Gümüş, şirketin 'sıfır kayıp' hedefini ve planlamalarını anlattı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:36

Yayla Agro Gıda Başkanı Gümüş, bakliyat işlemede sıfır kayıp hedefi için yaptıkları Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlarını Cumhuriyet’e anlattı.

Türkiye’de bakliyat kategorisinde pazar lideri olduklarını belirten Gümüş, “Satışlarımızın yüzde 65’i yurt dışına yönelik ve toplamda 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyadaki gelişmişlik sıralamasına baktığımız zaman en fazla Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerin, en gelişmiş ülkelerde olduğunu görüyoruz. Biz de 6-7 yıldır Ar-Ge yapıyoruz. Sektörümüzde ilk ve tek Ar-Ge yapan şirketiz” ifadelerini kullandı.

İşledikleri bakliyat ürünlerinde kaybı sıfıra indirmeyi hedeflediklerini belirten Gümüş, “Yüz binlerce ton bakliyat işliyoruz. Olgunlaşmamış, buruşuk, deforme olmuş taneleri ayrıştırıyoruz. Gıda tüketimine konu olmayan yüzde 10 ile yüzde 40 arasındaki kısımdan mısır, fasulye, nohut, mercimek cipsi ürettik” dedi. Daha lifli, proteince daha zengin ve besin ögeleri açısından daha değerli bu cipsin yanı sıra humus da yaptıklarını belirten Gümüş “Teknolojisini geliştirmeden önce değerlendiremediğimiz ikincil ürünleri artık lezzetli atıştırmalık haline dönüştürdük. Mesela mısır, mercimek ve nohut cipsi olarak üreteceğiz” dedi.

‘YENİ NESİL AMBALAJ’

Daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek adına öncelikle değişen tüketici ve tüketim yapısına bağlı olarak gözlemlerle pratik ürünler oluşturduklarını vurgulayan Gümüş “Sağlıklı fast-food dediğimiz ürün dalını ortaya koymuş oluyoruz. İki etli ürün dışındaki tüm ürünlerimiz vegan, glutensiz çeşitlerimiz var. İnsanların istek ve ihtiyaçlarının şekillendiği, evrildiği yöne doğru yatırım yapıyoruz. Yaşantı, tüketim alışkanlıkları değişiyor. Bireysel yaşantı ön plana çıktı. Biz de bu süreçte pratik çözümlerle insanların hayatına dokunuyoruz” diye konuştu.

Ürünlerini “yeni nesil ambalaj” olarak tanımlanan, oksijen geçirgenliği sıfır olan paketlerde, katkı ve koruyucu madde kullanmadan iki yıl boyunca saklayabildiklerini belirten Gümüş, “Ekstra bir enerjiye ihtiyaç duyulmadan her ürün ambalajda taşınabiliyor. Bu ambalajı Türkiye’ye biz getirdik, sonra ülkemizde üretilmesini destekledik, şu anda dışarıya ihracatı yapılıyor” dedi. Sıfır atık belgesine sahip olduklarını vurgulayan Gümüş “Tüm atıklarımız ayrıştırılıyor ve bakanlık onaylı kurumlar aracılığıyla doğaya yeniden kazandırılıyor” bilgisini paylaştı.

‘25 YILLIK STRATEJİ’

Gümüş, halka arzın kendileri için önemini şöyle açıkladı:

"Bu anlamda 11,12,13 Mayıs 2022 tarihlerinde Garanti BBVA ve Yapı Kredi Yatırım Konsorsiyum eşliğinde Yayla Agro Gıda, ‘#YYLGD' koduyla halka arz edilecek Halka arz, şirketimizin kurumsallaşma, sürdürülebilir büyüme ve global marka olma yolunda önemli bir aşaması olacak."

25 yıla yönelik stratejilerini yaşama geçirmek için daha kurumsal bir yapı kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Gümüş, şunları kaydetti:

“Elde edilecek geliri, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın aldığımız 127 bin metrekarelik arazi üzerinde kuracağımız üçüncü fabrikamızda, fonksiyonel gıdaların da üretileceği Ar-Ge odaklı yatırımlarda değerlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.