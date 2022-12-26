Yedek parça üreticileri ve satış sonrası hizmet sektörü 2023 için temkinli

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, otomotiv sektörünün özellikle son 10 yılda beklenen ve beklenmeyen krizlerle karşılaştığını, bu krizlerle başa çıktıklarını ve krizleri fırsata çevirmeyi başardıklarını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının otomotiv satışlarını doğrudan etkileyeceğini öngördüklerini söyleyen Özalp, “Tedarik zincirindeki küresel kırılma, ülkemiz yedek parça üreticileri için de ayrı bir fırsat doğurmuş olup, birçok yedek parça üretiminin de ülkemize kaydığını, başta ihracat pazarları olmak üzere, Türkiye’nin yedek parça üretiminde önemli bir üs olduğunu gösterdi. Sadece üreticilerimiz değil, birçok dağıtıcı firmamız da ihracat pazarlarını büyütmeye başladılar ve artık sadece Türkiye pazarında değil, ihracat yaptıkları ülkelerde de dağıtım organizasyonu kurmaya başladılar” dedi.

(Ziya Özalp)

Döviz bazında 2022’nin 2021’e göre yüzde 10’un üzerinde bir büyümeyle kapatacağını kaydeden Özalp, 2023’ün otomotiv satış sonrası pazarı için yine büyümeye yönelik çalışmaların yapılacağı, sektör oyuncularının enflasyonist bir büyümenin yanı sıra adetsel olarak da büyümeyi hedefleyeceklerini belirtti.

TUTARLILIK ÖNEMLİ

2022’de pandemi süreci nedeniyle özellikle Uzakdoğu’nun artan hammadde ve taşıma fiyatları nedeniyle avantajlarını kaybettiğini ve Türkiye’nin bir fırsat yakaladığını söyleyen Özalp, başta Avrupalı birçok dağıtıcı firmanın fason üretimlerini Türkiye’deki üreticilere kaydırdığına dikkat çekti. Bu gelişmeler ışığında, 2023’te de satış sonrası pazarının istikrarlı büyümesini devam ettireceği beklentisini güçlendirdiğini vurgulayan Özalp, sektör için 2023’te de en büyük riskin ekonomik belirsizlik olduğunu söyledi.

Özalp konuyla ilgili olarak “Son yıllarda hem üreticilerimizin hem dağıtıcılarımızın işletme giderleri bütçe tahminlerinin çok ama çok üstünde devam etmekte. Her ne kadar durağan bir seviyeye gelse de hâlâ yüksek olan emtia fiyatları, rekabet gücünü azaltan enerji maliyetleri ve finansmana ulaşmadaki zorlukların, ülkemiz adına en başta gelen riskler olduğunu söyleyebiliriz. 2022’de yakalamış olduğumuz ihracat pazar paylarındaki artışın kalıcı olması için rekabetçi olmamız gerektiğini, bunun içinde başta ekonomi olmak üzere, Türk markalarının artık tamamen kabul edildiği ülkelerle olan ilişkilere kadar tüm politikaların tutarlı olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İHRACATI 20 BİNE ULAŞTI

Ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, 20 bininci aracın teslimatını Almanya pazarına gerçekleştirdi. Ürettiği midibüs ve otobüsleri 45 ülkeye ihraç eden Anadolu Isuzu son dönemde Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa pazarlarındaki varlığını daha da güçlendirmeye devam etti. Şirket, dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük otobüs pazarı konumunda olan Almanya’ya yüksek adetlerde otobüs ihraç ederek büyük bir başarı elde etti. Anadolu Isuzu, böylece Türkiye’den Almanya’ya bugüne kadarki en yüksek sayıda otobüs ihracatını gerçekleştiren yerli üretici oldu. Anadolu Isuzu, 2021 sonu itibarıyla Fransa pazarına sattığı midibüs ve otobüslerin sayısını ise bin adede ulaştırdı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Yurtdışında mevcut pazarlarımızdaki konumumuzu her geçen yıl güçlendirirken yeni pazarlara açılıyoruz. Son dönemde yenilikçi ve çevre dostu araçlarımızla dünya pazarlarında önemli bir yükseliş ivmesi yakaladık. Rekabette önce çıkan üstün nitelikli sahip araçlarımızın artan satışları ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarımız yeni ve daha yüksek hacimli satışlar için de referans oluyor. Sattığımız araçların müşterilerimize teslimatını tam zamanında gerçekleştiriyor olmamız da bir diğer gurur kaynağımız. Dünya kentlerinin en güncel talep ve öncelikleri doğrultusunda geliştirip ‘terzi işi imalat’ modeliyle ürettiğimiz çevreci ve modern araçlar, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada beğeni topluyor” dedi.

FÜTÜRİSTİK TASARIMIYLA FARK YARATACAK

Hyundai, B-SUV modeli Kona’nın yeni neslinin ilk görsellerini yayımladı. Tamamen elektrikli bir model baz alınarak geliştirilen yeni Kona, fütüristik bir tasarımla öne çıkıyor. Tamamen elektrikli başta olmak üzere, hibrit elektrikli ve içten yanmalı motor opsiyonlarıyla satılacak olan yeni Kona, daha fazla sportif bir görünüm ve sürüş isteyenler için de N Line versiyonunu sunacak.

MAKSİMUM YAŞAM ALANI

Yeni Kona, daha dinamik bir sürüş için sürücü odaklı iç mekân sunuyor. Kona, 12.3 inçlik çift geniş ekranlar ve kayan kokpit tasarımı sayesinde yüksek teknoloji mobilite hissini artırıyor. Kullanıcılara maksimum yaşam alanı sağlamak için bir önceki nesle göre 150 mm daha uzun bir şekilde geliştirilmiş. Böylece uzunluğu 4.355 mm’ye çıkarılan otomobilin yine önceki modele göre genişliği 25 mm. ve dingil mesafesi de 60 mm. artmış.

Yeni Kona’nın tasarım özelliklerine bakıldığında pürüzsüz ve aerodinamik yaklaşım dikkat çekiyor. Özellikle EV versiyonunda dikkat çeken düz çizgi halindeki LED DRL gündüz farları ve tamponun her iki köşesine yerleştirilen farlar, otomobilin karakteristik özelliğini vurguluyor. İsteğe bağlı olarak tercih edilebilen siyah yan aynalar ve tavan rengiyle satın alınabilecek olan otomobil, N Line versiyonda da daha geniş hava girişlerine sahip gövde kitiyle öne çıkıyor.

BEŞİNCİ NESİL HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Toyota, daha yüksek performans ve yakıt verimliliği sunan yeni nesil hibrit sistemini Avrupa tesislerinde üretmek için hazırlanıyor. Yeni hibrit sistemi, Toyota’nın Polonya ve İngiltere fabrikalarında üretilerek, Türkiye’de ve İngiltere’de banttan inecek makyajlı Corolla modellerindeki yerini alacak. Beşinci nesil hibrit motor ve şanzımanların üretimi, Polonya tesisinde 77 milyon Avro ve İngiltere tesisinde 541 bin Avro yatırımla gerçekleştirilen yedi üretim hattının güncellenmesiyle başlayacak.

Toyota, Polonya’da MG1 ve MG2 elektrik motorlarıyla hibrit şanzımanları üretirken bu bileşenler, 5. nesil hibrit aktarma organını oluşturmak üzere İngiltere’de 1.8 litrelik benzinli motorla kombine edilecek. Beşinci nesil Toyota hibrit teknolojisi daha hafif, kompakt ve yüksek güce sahip elektrik motorlarıyla öne çıkıyor. Günlük sürüşlerde daha düşük tüketim ve CO2 emisyonları sunan yeni hibrit teknolojisi, aynı zamanda daha yüksek performans da sağlıyor.

İKİNCİ EL ARAÇTA ‘TERMİNAL’ DÖNEMİ

İkinci el otomotiv sektöründe Türkiye genelinde bayi ağı yönetimi yapan 2plan, hizmet zincirine bir halka daha ekleyerek “Terminal” konseptini hayata geçirdi. İstanbul Etiler’de 30 bin metrekarelik bir alanda kapılarını açan 2plan Terminal, perakende satış ve satın alma işlemlerinin yanında son kullanıcıların da ihalelerden araç satın almasına ya da satmasına olanak tanıyor. Tüketici aynı zamanda Terminal’de kültürel etkinlik ve sergilerin de keyfini çıkarabilecek.

(Orhan Ülgür)

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Günümüzde online ihale ve müzayede uygulamaları çok daha popüler. Ancak otomobil alışverişi için önemini koruyan fiziki ihalenin nihai tüketici için uygulaması hem Türkiye’de hem de daha global çapta ilk defa gerçekleştiriliyor. Müşterilerimiz ihale veya perakende yoluyla satış ve satın alma yapabilecekler” dedi.