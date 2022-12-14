Yemek Kartları Derneği Başkanı: Yeni mevzuatta değişen bir şey yok
Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok” açıklaması yaptı.
Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, bugünkü köşe yazısında, çalışanlara verilen yemek kartlarının artık market alışverişi için kullanılamayacağını, yalnızca yemek harcamaları için kullanılabileceğini aktarmıştı.
Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yazı ve bu doğrultuda yapılan haberler üzerine bir açıklama yaptı. Piyade, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok” dedi.
Öner Piyade, şunları kaydetti:
“Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir.”
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