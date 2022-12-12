Mahkeme kararını verdi: Hürriyet gazetesinde 'sendika' yetkili

12 Aralık 2022 Pazartesi, 14:26

Hürriyet gazetesinde toplu pazarlığa başlamak için Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) yeterli çoğunluğa sahip olduğu 'mahkeme kararı' ile tescillendi.

Yeterli çoğunluğu sağlamasına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilerinin verilmemesi üzerine açtığı dava İstanbul 24. İş Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Hürriyet çalışanları 2019 yılında yaptıkları örgütlenme ile TGS’nin işyerinde çoğunluğa ulaşmasını sağladı.

45 GAZETECİ İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Sendika çoğunluğa ulaşmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Demirören Grubu 45 gazeteciyi geriye dönük olarak işten çıkarttı. Bakanlık da TGS'nin yeterli çoğunluğu sağlamadığı yönünde tespitte bulunarak yetki vermedi.

TGS'den yapılan son açıklamada, davanın sonuçlandığı ve yeterli çoğunluğun sağlandığının tespit edildiği ifade edildi.

"BU KARAR SENDİKAMIZIN HAKLILIĞINI ORTAYA KOYDU"

Sendikadan yapılan açıklama şu şekilde:

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına karşı açtığımız dava nihayet sonuçlanarak Sendikamızın yeterli çoğunluğu sağladığı tespit edildi. Sendika olarak 2019 yılında işyerinde sağladığımız çoğunluğu bu yılın sonunda bir kez de mahkeme kararı ile tescil ettik.

* Geride bıraktığımız üç yıllık mahkeme sürecinde; Hürriyet işvereninin hayali kadrolaşma yaptığı, holding bünyesindeki başka şirketlerde çalışanları aynı zamanda Hürriyet gazetesi ve matbaasında çalışıyor gösterdiği, sendikalaşmayı engellemek için bu yola başvurduğu mahkeme tarafından tespit edilerek iddiamız doğrulandı. Tıpkı 45 üyemizin sendikalı oldukları için işten atıldıklarının doğrulandığı gibi.

* Hürriyet işvereni Demirören, Hürriyet gazetesinde örgütlenen Sendikamızın toplu iş sözleşmesi imzalamasını engellemek için üyelerimizi işten atmış ve hayali kadrolaşmaya gitmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu sendika düşmanlığını ifşa edememiş aksine ne yazık ki bu sürece ortak olmuştu.

* İstanbul İş Mahkemesinin verdiği bu karar, sendikamızın haklılığını ortaya koymuştur. Artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapması gereken, üç yıl önce gasp edilen yetki belgemizi bir an önce Sendikamıza göndermek ve toplu iş sözleşmesi sürecinin önünü açmaktır.

* Hürriyet işvereninin yapması gereken ise bir an önce Sendikamız ile toplu iş sözleşmesi masasına oturması ve üyelerimizin taleplerine karşılık vermesidir. Bu karar, meslektaşlarımızın güvencesizliğe, düşük ücrete, baskılara teslim olmadan çalışabileceğini gösteren bir karardır. Bu karar, Türkiye medyasında sendikasız çalışmanın artık son bulabileceğini gösteren bir karardır."