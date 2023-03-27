TAYSAD Başkanı Albert Saydam: Diğer ülkeler pandemi öncesi üretim rakamlarına yaklaştı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, pandemi ve çip krizi nedeniyle küresel olarak düşen otomotiv üretiminin hem Avrupa’da hem de dünyanın diğer otomotiv ülkelerinde yükselmeye devam ettiğini ve pandemi öncesi yüksek rakamlara yaklaştığı halde Türkiye’nin geride kaldığını söyledi.

Türk otomotiv sektörünün 2022’yi üretimde 13’üncü, satışta da 18’inci kapattığına dikkat çeken Saydam, hem TAYSAD hem de OSD’nin ilk 10’da yer alma hedefi olduğunu hatırlattı. Bunun şu andaki karşılığının 2.3 milyon adetlik araç üretimi olduğunu söyleyen Saydam, “2017’de 1.7 milyon adet yakalanmış olsa da bu yıl üretim 1.3 milyon adedin gerisinde kalacak” dedi.

TEDARİK SANAYİNİN PAYI ARTTI

İhracatta daha olumlu bir durum yaşandığını söyleyen Saydam şunları kaydetti: “2017’deki en fazla araç üretimi olduğu dönemde yüzde 34’ü tedarik sanayi olmak üzere 29 milyar dolarlık bir ihracatımız vardı. 2022’de tedarik sanayinin oranını yüzde 42’ye çıkardık. 2023’teki hedefimiz yüzde 44’ün üzerine çıkarak toplam otomotiv ihracatını 35 milyar doların üzerine taşımak ve bir yıl için kimya endüstrisine emanet etmiş olduğumuz şampiyonluğu bu yıl geri almak. İlk 2 ayda açık ara ile liderliği geri aldık.”

Saydam, “Avrupa Birliği elektriklinin yanında e-fuel’lü (sentetik yakıt) araçların da kullanımı uzun tartışmalardan sonra, Almanya’nın bastırmasıyla onaylandı. Avrupa’da elektrikli araçlara yapılmış olan yatırımın haricinde hidrojen yakıt hücreleriyle ilgili yatırımların geri kaldığı, esas hedefin yakıt hücreleri ve sıfır emisyona en yakın çözüm olmasından o yöne yönelimi konusunda tartışmalar yürütülmekte. Avrupa’da araç içi bilginin sahibinin kim olacağı, bunun fikri mülkiyet haklarının kime ait olacağı, bununla ilgili bir uygunsuzluk durumunda hangi mahkemelerin yetkili olduğu konuşuluyor. Avrupa’da bir akım ile ortaya getirilen ticari araçlardaki Euro 7 düzenlemesinin çevre kirliliğinin iyileştirilmesine, esasında doğurduğu maliyetten çok daha az bir etkisi olduğu konuşulmakta” dedi.

ORTA VADELİ ÇÖZÜM

Saydam, Türk otomotiv sektörünün hedeflerinden uzaklaşmaması için TAYSAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarının orta vadeli çözümlerin konuşulacağı bir ortam için kanun koyucu ile beraber çalışılması gerektiğine dikkat çekti.



