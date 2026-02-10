Yeni emeklilik modelinde kurallar netleşti: Maaş kesintisi dönemi resmen başlıyor!

Ocak ayının ilk günlerinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) devlet katkı payı yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürüldü. Uzun süredir kamuoyunda tartışılan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) öncesi bir hazırlık olarak değerlendirilen bu adımın ardından, bu yıl devreye alınması planlanan TES’e ilişkin ayrıntılar netleşti.

MAAŞTAN BAĞIMSIZ ZORUNLU KATILIM

Sabah’ta yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) tamamen ayrı işleyecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne katılım zorunlu olacak. Sistem kapsamında çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacak. Kesintiler için alt veya üst sınır uygulanmayacak. Aylık net geliri 28 bin 75 TL olan çalışanlar da zorunlu katılım kapsamına girecek.

Taslak çalışmaya göre, çalışandan yapılan yüzde 3’lük kesintiye ek olarak işveren de aynı oranda katkı sağlayacak. Bu tutarın üzerine ayrıca yüzde 30 oranında devlet katkısı eklenecek.

PARA ÇEKMEYE SINIRLAMA GETİRİLİYOR

TES, mevcut BES uygulamasından farklı olarak, katılımcılara istedikleri zaman birikimlerini çekme hakkı tanımayacak. Sistemde biriken paraya yalnızca hamilelik, askerlik ve sağlık sorunları gibi zorunlu hallerde kısmi erişim sağlanabilecek.

Uzun süre aynı işyerinde çalışanların sistemden daha avantajlı çıkmasını sağlayacak bir yapı üzerinde de duruluyor. Buna karşılık iş değiştiren çalışanların birikimlerinin de sistem güvencesi altında kalacağı belirtiliyor. BES’te birikimler toplu ödeme ya da emekli maaşı olarak alınabilirken, TES’te SGK’den bağlanacak emekli aylığına ek olarak tamamlayıcı bir maaş ödenmesi planlanıyor.

EMEKLİLİK YAŞI ŞARTI

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde birikimlere erişim, SGK emeklilik yaşına bağlanacak. Sigorta başlangıç tarihine göre kadınlarda 58 ile 65, erkeklerde ise 60 ile 65 yaş arasında kademeli bir uygulama öngörülüyor. Bu yaşlara ulaşılmadan sistemdeki birikimlerin çekilmesine izin verilmeyecek.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ARTIYOR

Hükümetin hazırlıklarında sona yaklaştığı TES düzenlemesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getirirken, maaşlardan yapılacak yüzde 3’lük kesintinin bütçelerini daha da zorlayacağını belirterek düzenlemeye tepki gösterdi.